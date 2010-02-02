Литвин пропонує ухвалити закон, який складається лише з одного рядка

Литвин пропонує до завершення президентської кампанії ухвалити закон про регламент ВР

Київ. 2 лютого. УНІАН. Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН пропонує до завершення президентських виборів ухвалити закон про Регламент ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час відкриття шостої сесії ВР шостого скликання.

За словами В.ЛИТВИНА, цей закон має складатися лише з одного рядка – «затвердити Регламент Верховної Ради».

«Подивіться, фракції, цей закон і давайте ми його ухвалимо до завершення президентської кампанії, бо після того жодного рішення прийнято не буде», - закликав В.ЛИТВИН. На його думку, через це ВР буде у підвішеному стані.