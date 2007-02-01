Літак з прем`єром на борту посадили в Херсоні

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ прибув з робочою поїздкою до Херсонської області.

Як передає кореспондент УНІАН, щойно літак глави уряду приземлився в аеропорту Херсона.

Передбачається, що в ході візиту прем`єр відвідає місто Каховка (Херсонська область), де візьме участь в урочистих заходах відкриття школи-новобудови СЗШ №5.

Після цього прем`єр відвідає ВАТ «Херсонський суднобудівний завод», де ознайомиться з роботою підприємства і поспілкується з трудовим колективом.

У другій половині дня В.ЯНУКОВИЧ відбуде в Херсонський обласний музично-драматичний театр ім. Миколи Куліша, де з адміністративно-господарським активом області проведе нараду, присвячену проблемам розвитку регіону.

В поїздці прем`єра супроводжують віце-прем`єр з питань ЖКГ Володимир РИБАК, міністр охорони навколишнього природного середовища Василь ДЖАРТИ, міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК, міністр науки і освіти Станіслав НІКОЛАЄНКО, міністр праці і соціальної політики Михайло ПАПІЄВ, міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, міністр промислової політики Анатолій ГОЛОВКО, а також голова ДПА України Анатолій БРЕЗВІН.

Як повідомляв сайт УНІАН, літак з членами офіційної делегації, яка супроводжує прем`єр-міністра, здійснив посадку у Миколаєві.