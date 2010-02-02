Верховна Рада призначила Осадчука членом ЦВК
11:03, 02 лютого 2010Політика
2725 0
За - 372 народних депутати
Верховна Рада України призначила Олександра ОСАДЧУКА на посаду члена Центральної виборчої комісії.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 372 народних депутати з 434, зареєстрованих у сесійній залі.
Після прийняття цього рішення О.ОСАДЧУК одразу ж на пленарному засіданні ВР прийняв присягу члена ЦВК, зачитавши її текст з трибуни парламенту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter