Верховна Рада призначила Осадчука членом ЦВК

11:03, 02 лютого 2010
Політика
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За - 372 народних депутати

Верховна Рада України призначила Олександра ОСАДЧУКА на посаду члена Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 372 народних депутати з 434, зареєстрованих у сесійній залі.

Після прийняття цього рішення О.ОСАДЧУК одразу ж на пленарному засіданні ВР прийняв присягу члена ЦВК, зачитавши її текст з трибуни парламенту.

 

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