Верховна Рада призначила Осадчука членом ЦВК

Верховна Рада України призначила Олександра ОСАДЧУКА на посаду члена Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 372 народних депутати з 434, зареєстрованих у сесійній залі.

Після прийняття цього рішення О.ОСАДЧУК одразу ж на пленарному засіданні ВР прийняв присягу члена ЦВК, зачитавши її текст з трибуни парламенту.