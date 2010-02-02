В Одесі «невідомі патріоти» розмалювали Катерину ІІ (фото)

11:58, 02 лютого 2010
Політика
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Надіслали відео

В Одесі розмалювали червоною фарбою пам`ятник Катерині ІІ.

Як передає ІА "МІСТ-Одеса",на задній частині постаменту пам`ятника аерозольною фарбою написано "КАТИ УКРАЇНИ".

Відповідальність за осквернення пам`ятника взяла на себе раніше невідома організація "Невідомі патріоти".

Ця організація направила на редакційну адресу відео, на якому присутні двоє людей - хлопець і дівчина. Спочатку вони закидають фарбою пам`ятник, а потім дівчина за допомогою аерозольного балончика з фарбою пише вищезазначений напис на постаменті пам`ятника.

Облич зловмисників на відео не видно.

Одеська міліція подію поки не коментує.

 

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