Путін визначився, хто є недоброзичливцем Росії

Росія не використовує економічні та енергетичні важелі для досягнення зовнішньополітичних цілей.

Про це заявив Президент Росії Володимир ПУТІН сьогодні на прес-конференції в Кремлі, що транслюється в прямому ефірі.

«Те, що Росія використовує наявні економічні важелі для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей – це не так. Ми не зобов`язані субсидувати країни в обсягах, зіставних із їхніми бюджетами», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, домовленості Росії з країнами-транзитерами російських енергоресурсів спрямовані на забезпечення ресурсами західних споживачів. «Наприклад, ми з Україною щорічно домовлялися про поставки до України й про транзит у країни Західної Європи. І Західна Європа завжди залежала від того, домовимося ми з Україною чи ні. Тепер ми ці договори розділили й створили ринкові механізми поставок і транзиту», - пояснив Президент РФ.

Як вважає В.ПУТІН, ті, хто стверджує про використання Росією економічних важелів для досягнення зовнішньополітичних цілей, є недоброзичливцями Росії. «І Ви, якщо напишете про це, відноситиметеся до цієї категорії, а якщо напишете об`єктивно, то Ви не будете таким», - сказав Президент Росії, звертаючись до журналіста, який попросив В.ПУТІНА назвати країни-недоброзичливці РФ.