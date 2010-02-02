Кріль хоче, щоб штаби кандидатів позбулися ілюзій

Депутати від партії “Єдиний центр” підтримають в цілому зміни до закону про вибори Президента України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

“Депутати “Єдиного центру” підтримують у другому читанні зміни до Закону “Про вибори Президента України”. Потрібно забрати у політичних штабів кандидатів у президенти навіть ілюзорну надію на те, що можна виграти нечесно”, – заявив голова партії Ігор КРІЛЬ, коментуючи запланований на середу, 3 лютого, розгляд Верховною Радою змін до виборчого законодавства.

Політик вважає, що нагальність таких змін ілюструє “інформація Центральної виборчої комісії про зрив членами окружних виборчих комісій від БЮТ роботи комісій”. “Отже, можна говорити про втілення сценарію – або перемагаємо ми, або ніхто”, – наголосив І.КРІЛЬ.

Щоб запобігти цьому, голова “Єдиного центру” закликає парламент у повному складі підтримати внесення змін до виборчого законодавства. “Під час виборчої кампанії кандидати в президенти, лідери та представники фракцій БЮТ, Блоку Литвина, НУ-НС та КПУ постійно заявляли, що проведення чесних виборів є першим кроком до подолання політичного безладу. Голосування у Верховній Раді стане лакмусовим папірцем для визначення, для кого це було лише передвиборчою риторикою, а хто справді відстоює проведення виборів за правилами демократії”, – сказав І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2010 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні зміни до закону про вибори Президента щодо організації роботи виборчих комісій, на внесення яких наполягала фракція Партії регіонів. За ухвалення проекту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України”, внесеного народним депутатом від Партії регіонів, першим віце-спікером парламенту Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ, проголосували 226 народних депутатів із 415 зареєстрованих у сесійній залі. Підтримали ухвалення рішення 172 депутати від Партії регіонів, 27 від КПУ, 25 від НУ-НС і двоє позафракційних.

В той же день народний депутат України Олександр БОБИЛЬОВ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) заявив, що відкликає свій голос при голосуванні за зміни до Закону України “Про вибори Президента України”, запропонований Партією регіонів.

О.БОБИЛЬОВ підкреслив, що звернеться з письмовою заявою до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА щодо відкликання свого голосу. О.БОБИЛЬОВ зазначив, що під час голосування був відсутній у сесійній залі, а його картка залишалася на робочому місці. Він підкреслив, що хтось скористався карткою і проголосував замість нього. При цьому депутат зазначає, що не знає, хто зробив це.

Ухваленим 28 січня законопроектом передбачається виключити із закону положення, за яким засідання виборчої комісії є повноважним, якщо у ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії. При цьому у випадку бездіяльності виборчої комісії комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання, віднесеного до компетенції комісії нижчого рівня. У день голосування такі питання розглядаються комісією вищого рівня невідкладно.

Законопроектом також передбачено, що в разі, якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної окружної виборчої комісії за 20 днів до дня повторного голосування, Центральна виборча комісія формує склад окружної виборчої комісії у складі 14 осіб (по 7 від кожного кандидата) за поданням голови відповідної обласної ради.

У разі, якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії за вісім днів до дня повторного голосування, окружна виборча комісія формує склад дільничної виборчої комісії у кількості 16 осіб (по 8 від кожного кандидата), за поданням голови відповідної міської, районної, районної у місті ради.