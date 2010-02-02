Тимошенко думає, що при Януковичу депутатів куплятимуть, як кілограм м’яса

Кандидат у президенти, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що у разі перемоги на президентських виборах Віктор ЯНУКОВИЧ у жодному разі не розпускатиме Верховну Раду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час сьогоднішньої зустрічі з громадськістю Тернополя.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що за відставку міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА проголосував 231 депутат, тому у разі обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом він одразу сформує необхідну йому більшість.

«Не дай Боже, ми допустимо приходу ЯНУКОВИЧА – депутатів купуватимуть як кілограм м’яса. Вони будуть там (у більшості – УНІАН) через 20 хвилин, адже продажність у політиці безмежна. І тоді це буде вже 300 голосів, а це і зміни до Конституції. І тоді ЯНУКОВИЧУ не потрібні парламентські вибори, він уже сьогодні має все, що необхідно», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв дострокові вибори до парламенту для того, щоб підіграти тим політикам, які не пройшли у другий тур виборів.

«Ці політики вважають, що це для них буде реанімація, що ЯНУКОВИЧ розпустить парламент і вони усі стройними рядами будуть сидіти у парламенті. Та які парламентські вибори, шановні? Це ж наївно - грати на користь ЯНУКОВИЧА і думати, що він прийде і як добрий батько оголосить їм дострокові парламентські вибори», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також наголосила, що така позиція лідерів демократичних сил, які не пройшли у другий тур, є нечесною щодо України.