Черновецький знайшов винних у тому, що Київ завалений снігом

Київський міський голова Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звинувачує керівництво районів столиці у безвідповідальному ставленні до своїх обов’язків під час зимової стихії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, мер столиці звернувся з цього приводу до органів прокуратури.

«Я звернувся до прокуратури міста з проханням покарати керівників районів, які безвідповідально поставилися до своїх обов’язків і знехтували безпекою киян”, - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ під час засідання оперативного штабу з надзвичайних ситуацій при КМДА.

Мер зобов’язав усіх голів райдержадміністрацій присвячувати більшу частину свого робочого дня питанню очищення вулиць і дворів від снігу та криги.

“Щодня кожен районний керманич повинен доповідати мені про ситуацію у межах району. Кожного ранку усі комунальні підприємства повинні надавати мені свіжі дані щодо очищених від снігу площ – зупинок громадського транспорту, підходів до станцій метро, автошляхів”, - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Головному управлінню контролю за благоустроєм він доручив щоденно складати акти про виявлені порушення і надавати відповідні приписи підприємцям, які відмовляються прибирати закріплені за ними території поблизу закладів торгівлі тощо.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ переконаний, ситуація з ліквідацією наслідків зимової стихії у місті стала “красномовним показником рівня готовності столичних районів до організації роботи усіх служб в надзвичайних умовах”.

“І, як наслідок, від безконтрольної поведінки керівництва райдержадміністрацій, від їхньої неспроможності та безвідповідальності страждають сьогодні усі кияни. І це в той час, як кожен голова району, який називає себе господарником, повинен особисто контролювати кожну пішохідну доріжку у кожному дворі», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Міський голова закликав киян продовжувати телефонувати до Call-центру і надавати актуальну інформацію про бездіяльність голів своїх районів. Мер пообіцяв особисто контролювати надходження звернень від жителів і вжити відповідних заходів щодо безвідповідальних керівників районів з найгіршою статистикою.

У ході засідання оперативного штабу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив своєму заступнику Ірені КІЛЬЧИЦЬКІЙ надати статистичні дані про показники травматизму по усіх районах міста, щоб направити цю інформацію у прокуратуру міста та об’єктивно покарати керівників відповідних районів.

Крім того, начальнику ГУ житлового господарства було доручено визначити списки двірників, які добросовісно ставилися до своїх обов’язків і відповідально працювали під час зимових свят на своїх ділянках, щоб належно відзначити їх працю. Натомість, безвідповідальних керівників ЖЕКів та їхніх підлеглих планують покарати стягненнями і доганами від мера.

«Я доручив своєму першому заступнику Анатолію Костянтиновичу ГОЛУБЧЕНКУ підготувати проект рішення Київради про передачу ЖЕКів, які підпорядковані безвідповідальним головам районів та найгірше відпрацювали ситуацію, у безпосереднє керування Київської міської державної адміністрації. Переконаний, що цей крок якісно змінить ефективність роботи житлово-комунальних служб районів та міста в цілому», – цитує слова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО прес-служба мерії.