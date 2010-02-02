Тимошенко знає, скільки вкрали з Укргазбанку і банку «Надра»

Кандидат на пост Президента, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до махінацій у банківській сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з громадськістю Тернополя.

«Дасть Бог, виграємо виборчу кампанію, призначимо сильного, чесного генерального прокурора. І тоді ви побачите справжнє розслідування і дізнаєтесь, що справді робилося в країні», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зауважила, що 7 млрд. грн., спрямованих Національних банком банку «Надра», «пішли на валютний ринок, жодна копійка не була повернута людям». Також, за даними прем’єра, «був украдений 1 млрд. грн. з тих 2 млрд., які надійшли в «Укргазбанк».

«Але коли я скеровую з цього приводу листа в прокуратуру, то отримую відповідь, що вони не бачать складу злочину», – зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Саме тому, пояснила вона, необхідно змінити керівництво Генеральної прокуратури.

«Нового генпрокурора ми призначатимемо з числа прокурорів, які на всіляких рівнях демонструють чесне відношення до роботи. Я вірю, що ми знайдемо молодих талановитих людей в органах прокуратури, яким набридла оця корупція і цей обман, і які хочуть щось міняти», – сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

При цьому вона запевнила, що після проведення незаангажованого розслідування порушень банк «Надра», як і інші проблемні банки, «обов’язково буде націоналізований».

«Або ж буде рефінансування, але під контролем держави», – додала Ю.ТИМОШЕНКО.