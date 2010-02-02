Ющенко побував у родинній хаті Бандери

У рамках робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент Віктор ЮЩЕНКО відвідав історико-меморіальний музей Степана Бандери у селі Старий Угринів – батьківщині С.Бандери.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Глава держави оглянув експозицію родинної хати С.Бандери. Він також ознайомився з експозицією та виставковою залою нового приміщення музею. Президент поклав квіти до пам’ятника С.Бандері.

Разом з В.ЮЩЕНКОМ музей відвідали перший заступник глави Секретаріату – представник Президента у Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК, міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій ФІЛІПЧУК, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, заступник секретаря РНБО Степан ГАВРИШ, представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.