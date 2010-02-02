Януковичу здалося, що Тимошенко «доволі мляво обливала його брудом»

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що вчора на одноосібних теледебатах у прямому телеефірі Першого національного каналу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО «доволі мляво обливала його брудом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у Єнакієвому Донецької області.

«Вона була у пригніченому стані і доволі мляво на цей раз поливала мене брудом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас лідер Партії регіонів зауважив: «Менше з тим, у неї ще вистачало сил на це». «Вона, напевно, від цього отримує особливе задоволення», - припустив він.

Як додав В.ЯНУКОВИЧ, українському народу сьогодні потрібно не це, а стабільність і рішучі, ефективні дії з подолання кризи і наведення порядку у країні.