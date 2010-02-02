Луценко: постанова суду про зняття судимостей з Януковича є фальшивкою

В.о. міністра внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що рішення суду відносно несудимостей лідера Партії регіонів, кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА було підроблено у 2002-2004 роках і щодо цього факту тодішній прокурор Донецької області Олексій БАГАНЕЦЬ у 2005 році порушив кримінальну справу, але Генеральна прокуратура закрила її.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції у Львові, продемонструвавши відповідні висновки експертиз з цього приводу, які були проведені експертами МВС у 2005 році.

«Мене образила прес-конференція генпрокурора, який виступив адвокатом одного з кандидатів у президенти – Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА. На жаль, це черговий прояв недобросовісної роботи Генпрокуратури і в цьому резонансному випадку. Я взяв із собою документи щодо судимостей пана ЯНУКОВИЧА і підробки рішення суду, які оголосили його невиновним. Є експертиза, що підтверджує – підписи судді під документами щодо невиновності ЯНУКОВИЧА підроблені”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас прес-служба “Народної самооборони” зазначає, що Ю.ЛУЦЕНКО закцентував увагу на тому, що “ще у 2005 році Управління МВС у Донецькій області провело експертизу, під час якої й було перевірено теки із рішенням суду і в ході перевірки виявлено наступні докази».

За його словами, так, зокрема, «у період з 2002 по 2004 рік не встановлені на цей час посадові особи Апеляційного суду Донецької області, знаходячись у приміщенні цієї судової установи (Донецьк, Площа правосуддя), діючи умисне на користь колишнього прем`єр-міністра ЯНУКОВИЧА Віктора Федоровича та інших осіб, підробили шляхом складання завідомо неправдивих документів і виконали в них підписи від імені судді у відставці ХОВАНСЬКОГО, зокрема, дві ухвали президії Донецького обласного суду від 1978 року про нібито відміні вироку Народного суду міста Єнакіеве від 1967 року відносно ЯНУКОВИЧА В.Ф. по статті 141, частина 2 Кримінального кодексу УРСР з припиненням кримінальної справи, і про відміну вироку від 1970 року відносно ЯНУКОВИЧА В.Ф. по статті 102 КК УРСР про припинення справи. По виявленому злочинному факту прокурором Донецької області 11.07.2005 порушено кримінальну справу номер 67-1479 відносно посадовців по статті 366, частина друга Кримінального кодексу України».

Аргументуючи свої слова, Ю.ЛУЦЕНКО продемонстрував журналістам результати експертизи підпису судді ХОВАНСЬКОГО, який експертами встановлений як підроблений. «На цих документах дуже чітко помітна різниця між автентичними підписами судді наприкінці 70-х років і підробленими підписами не встановленими слідством особами», - зауважив в.о. керівника МВС.

Також Ю.ЛУЦЕНКО звернув увагу на відмінність якості паперу на документах, що стосуються “справи ЯНУКОВИЧА”, на прошиті неодноразово іншим способом листи, а також на використання іншої друкарської машинки, ніж на подібних документах цієї теки.

«В результаті експертизи у 2005 році прокурор Донецької області БАГАНЕЦЬ порушує кримінальну справу, однак пізніше цю справу закривають. Прокуратурою України вона була витребувана і закрита за відсутністю складу злочину. Будь-який правник пояснить вам, що якщо експертиза встановить підробки, закривати справу за відсутністю складу злочину неможливо”, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

На його переконання, “це виключно політичне замовлення, яке виконала Генпрокуратура для відбілювання репутації ЯНУКОВИЧА перед його призначенням на пост прем’єр-міністра України у 2007 році. І сьогодні генпрокурор МЕДВЕДЬКО, будучи представником саме донецької команди, намагається повторити свої заяви, які опираються на сфальшовані правові документи про відсутність судимостей і відсутність складу злочину пана ЯНУКОВИЧА”.

Ю.ЛУЦЕНКО висловив жаль, “що людина (чинний генеральний прокурор – УНІАН), яка має стежити за законністю в Україні, вкотре вчиняє незаконні дії для того, щоб двічі судима за карні злочини особа мала перспективу обрання її Президентом України».

Як повідомляв УНІАН, 29 січня генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що В.ЯНУКОВИЧ наприкінці 60-х – початку 70-х років був двічі засуджений і відбував покарання незаконно.

Він вкотре повідомив, що у 1978 році рішенням президії Донецького обласного суду обидві судимості (щодо пограбування і спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості) В.ЯНУКОВИЧА були скасовані, й кримінальна справа стосовно нього була закрита за відсутністю події злочину.

«І тому я вважаю, що на сьогодні В.ЯНУКОВИЧ не є судимим. Це визнано рішенням суду. А відтак В.ЯНУКОВИЧ був засуджений незаконно», - підкреслив О.МЕДВЕДЬКО.