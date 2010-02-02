Тимошенко: нинішня виборча система є неефективною

Кандидат на пост Президента України, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що після обрання її главою держави вибори до місцевих рад проводитимуться за відкритими списками або змішаною системою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з громадськістю Тернополя у драмтеатрі.

Прем’єр зазначила, що нинішня виборча система за партійними списками є неефективною.

«Партійні списки складають іноді так, що туди потрапляють люди неавторитетні, люди, які займаються розподілом землі, а не працюють на громаду. Натомість депутати мають стати залежними від громади, від її вибору. Тому потрібно перейти до максимально відкритих списків. Або частину депутатів обирати за відкритими списками, а частину – за мажоритарною системою», – переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, у такому випадку люди вже зможуть усвідомлено обирати депутатів місцевих рад. «А нам нарешті треба прийти до цього. Тому у разі обрання Президентом зроблю все для того, щоб створити закон, який вже в травні дасть можливість обирати депутатів за новою системою», – пообіцяла Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому «політичну структурованість», на її думку, відкидати не потрібно, оскільки партійні структури забезпечують формування певної політики, «яка може бути оцінена народом і за яку є певна партійна відповідальність».