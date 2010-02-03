Лідер Партії регіонів, кандидат у Президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що «помаранчевий кошмар» назавжди спливе в історію.

Про це він заявив, виступаючи перед жителями Донецької області в Палаці спорту «Дружба».

«Ми зробимо так, щоб цей «помаранчевий» кошмар назавжди пішов в історію нашої країни, і ми б більше ніколи не згадували, дивилися тільки вперед і йшли шляхом перемоги», - сказав кандидат. І додав: «Йшли упевненим кроком, і попереду повинні бути Донбас, Донбас повинен показати результат найвищий, чемпіонський».

В.ЯНУКОВИЧ знову різко розкритикував нинішню «помаранчеву» владу в Україні, наголосивши, що основною її зброєю була брехня. «А хіба можна людей нагодувати брехнею? Я думаю, що це не до смаку нашим людям. Це, швидше за все, їх улюблена страва, яку вони звикли їсти і насолоджуватися», - заявив лідер ПР. Розвиваючи цю думку, він уїдливо додав, що готовий створити якісь спецустанови для представників «помаранчевої» влади, щоб «вони не нудьгували».

«Я думаю, що ми для них відкриємо спеціалізовані установи розважальні, де ця їжа знаходитиме своїх шанувальників разом з ними», - сказав В. ЯНУКОВИЧ. Потім, звертаючись до залу, запитав: «Я правильно думаю, чи ні? Створимо умови, щоб вони не нудьгували?». Почувши хвилю схвалення в натовпі, підсумував: «А нам з вами потрібно дивитися в майбутнє, нам потрібно дивитися, як підняти економіку і як прийти на допомогу людям старшого покоління. І ми це зобов`язані зробити».