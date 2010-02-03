Герман розказала, що регіонали «охороняють трибуну і мікрофон»

09:29, 03 лютого 2010
Політика
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Бо БЮТ має плани...

Народні депутати з фракції Партії регіонів “охороняють трибуну і мікрофон”, щоб перешкодити фракції Блоку Юлії Тимошенко зірвати позачергову сесію Верховної Ради.

Про це у коментарі УНІАН заявила заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, коментуючи інформацію про блокування “регіоналами” президії і трибуни парламенту.

“Ми знаємо, ми добре поінформовані, що сьогодні БЮТ має плани перешкодити проведенню позачергової сесії і не дати прийняти поправки до закону про вибори Президента, які гарантують недопущення зриву виборів», - пояснила вона.

За словами Г.ГЕРМАН, “наші люди охороняють трибуну і мікрофони, щоб голова Верховної Ради мав можливість провести сесію”.

Як повідомлялося, джерело у Верховній Раді поінформувало УНІАН, що депутати з фракції Партії регіонів з 8 ранку заблокували президію і трибуну парламенту, де сьогодні за ініціативи “регіоналів” має відбутися позачергове засідання.

На засіданні планується розглянути у другому читанні проект закону про внесення змін до закону України «Про вибори Президента України» (щодо організації роботи виборчих комісій).

Цей законопроект ВР ухвалила у першому читанні 28 січня. Документом пропонується встановити, що виборчі комісії мають право проводити засідання навіть за відсутності кворуму.

Проти ухвалення цих змін виступає фракція БЮТ.

 

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