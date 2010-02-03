У Тимошенко погрожують кримінальними справами винним у подорожчанні цукру

Уряд України добиватиметься притягнення до кримінальної відповідальності винних у необгрунтованому підвищенні цін на цукор у січні цього року, що призвело до паніки на продовольчому ринку країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

Він зазначив, що необгрунтоване підвищення цін на цукор відбулося практично у всіх областях України, проте найбільше подорожчання відмічене в південних і східних областях, зокрема, Одеській, Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Львівській областях, а також у Севастополі і Києві.

Б.ДАНИЛИШИН відзначив, що в деяких випадках суб`єкти господарювання, використовуючи право встановлювати першу ціну на продукти без декларування, просто проводили перереєстрацію підприємства і таким чином мали можливість встановлювати ціну, не декларуючи її. Такі випадки зафіксовано у Вінницькій, Львівській, Тернопільській, Донецькій і Миколаївській областях.

За словами міністра економіки, у ряді областей України місцеві влади не приділяли належної уваги контролю над ціноутворенням, зокрема, це стосується Дніпропетровської і Одеської областей.

«Зараз органи державної цінової інспекції та органи МВС робитимуть все для того, щоб припинити спекуляції, які виникли між першим і другим турами президентських виборів, і встановити економічно обгрунтовані ціни... Ми порушуватимемо кримінальні справи стосовно недобросовісних продавців, вживатимемо необхідних заходів для того, щоб навести елементарний лаж», – сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня ц.р. Антимонопольний комітет України почав розгляд справи за фактом різкого та істотного підвищення цін на цукор. За попередніми даними, роздрібні ціни на цукор зросли в Україні в середньому на 30%.