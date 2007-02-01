Путін здав Януковича і Бойка з їх революційними пропозиціями

Президент Росії Володимир ПУТІН заявляє, що Україна має намір запропонувати повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму шляхом обміну частки в українських газопроводах, по яких російський газ експортується до Європи, на доступ до видобутку газу в Росії, повідомляє Reuters.

"Йдеться про об`єднання активів, і наші українські партнери хотіли б не тільки створити газотранспортний консорціум, але хотіли б мати можливість увійти до активів видобутку на території РФ", - сказав В.ПУТІН сьогодні на брифінгу.

За словами російського Президента, в даний час влада України та експерти в Росії готують нові пропозиції, й він планує обговорити їх найближчим часом із Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і урядом Віктора ЯНУКОВИЧА.

"Не хочу вас інтригувати, але пропозиції, як це часто буває, носять революційний характер. Нам потрібно подумати. Але інтерес є", - сказав В.ПУТІН, додавши, що основне питання - скільки видобутку хоче Україна в Росії й що вона пропонує натомість.

Він додав, що домовлятися у результаті буде "Газпром" "на корпоративному рівні", й дистанціював Кремль від можливої згоди або відмови.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2007 р. у ході «гарячої» телефонної лінії в Кабміні міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО сказав, що створення міжнародного газотранспортного консорціуму (ГТК) можливе в середньостроковій перспективі.

«Я думаю, що в короткостроковій перспективі у нього (ГТК - УНІАН) майбутнього немає, в середньостроковій - через три роки - так», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що Україна продовжує діалог із російською стороною про співробітництво в проекті.

«У них своє бачення щодо консорціуму, у нас - своє. Періодично виникають питання», - зазначив Ю.БОЙКО.

Довідка УНІАН. Міжнародний консорціум із управління та розвитку газотранспортної системи України створено відповідно до домовленостей, зафіксованих у заяві президентів Росії та України про стратегічне співробітництво в газовій сфері від 9 червня 2002 року, а також міжурядової угоди від 7 жовтня 2002 року. Засновницькі документи про створення ТОВ «Міжнародний консорціум із управління й розвитку газотранспортної системи України» за участю ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» було підписано 29 жовтня 2002 року.