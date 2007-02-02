БЮТ проголосує за відставку Мороза з великим задоволенням
Тимошенко проводить брифінг
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що члени фракції БЮТ голосуватимуть за відставку Олександра МОРОЗА з посади голови Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу в Києві.
«Ми з великим задоволенням проголосуємо за відставку О.МОРОЗА з посади спікера», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона переконана, що О.МОРОЗ «має бути за межами спікерського крісла і взагалі за межами парламентського залу», оскільки він призвів до реваншу корупційних кланів в Україні.
«Він за це, рано чи пізно, повинен відповідати і перед історією, і перед народом», - впевнена лідер БЮТ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що “Наша Україна” ініціюватиме питання про відкликання О.МОРОЗА з посади голови Верховної Ради через незаконне, на переконання членів фракції, опублікування в офіційних ЗМІ закону про Кабінет міністрів, заветованого Президентом.