БЮТ проголосує за відставку Мороза з великим задоволенням

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що члени фракції БЮТ голосуватимуть за відставку Олександра МОРОЗА з посади голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми з великим задоволенням проголосуємо за відставку О.МОРОЗА з посади спікера», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона переконана, що О.МОРОЗ «має бути за межами спікерського крісла і взагалі за межами парламентського залу», оскільки він призвів до реваншу корупційних кланів в Україні.

«Він за це, рано чи пізно, повинен відповідати і перед історією, і перед народом», - впевнена лідер БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що “Наша Україна” ініціюватиме питання про відкликання О.МОРОЗА з посади голови Верховної Ради через незаконне, на переконання членів фракції, опублікування в офіційних ЗМІ закону про Кабінет міністрів, заветованого Президентом.