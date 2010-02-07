БЮТ: 10 регіоналів з ночі сидять у Центрвиборчкомі

Народні депутати від Партії регіонів продовжують знаходитися у приміщенні Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, вони перебувають у кабінеті голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Тетяни БАХТЕЄВОЇ, що на другому поверсі у будівлі ЦВК.

Як зазначив журналістам представник кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу Володимир ПИЛИПЕНКО, представники Партії регіонів перебувають у приміщенні ЦВК з ночі.

Як повідомляв УНІАН, в БЮТ учора заявили, що після того, як ЦВК закінчила свою роботу, до будівлі зайшли близько 10 народних депутатів від ПР, зокрема Олександр ВОЛКОВ, Григорій ІЛЛЯШОВ, Ельбрус ТАДЕЄВ. З собою депутати принесли особисті речі.

«Регіонали» заявили здивованим членам ЦВК, що планують залишитись там на ніч. А потім розташувались у залі, в якій проводяться засідання, поінформували в БЮТ.

«За словами співрозмовників, народні депутати від Партії регіонів прибули у приміщення ЦВК з метою морального і психологічного тиску на членів комісії та, можливо, для зриву виборів, якщо вони відбуватимуться не за їхнім сценарієм», - заявили в прес-службі БЮТ.