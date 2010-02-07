У Харкові порушили агітаційну тишу (фото)

У Харкові в день виборів біля однієї з виборчих дільниць залишився агітаційний передвиборний плакат, який легко асоціюється з одним із кандидатів на пост Президента України.

Нагадаємо, що згідно законодавства України агітація за кандидатів у президенти мала припинитися о 24.00 п’ятниці. Будь-яка агітація (за чи проти) заборонена у переддень та у день виборів.

Фото Володимира Андреєва / УНІАН

Дата зйомки: неділя, 7 лютого 2010 р.