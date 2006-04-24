Черновецький не посвятив паску, бо вивіхнув ногу

23 квітня на Майдані Незалежності в Києві відбулося святкування Великодня. Початок свята без офіційних промов не обійшовся. Дійство відкрив мер столиці Леонід Черновецький і патріарх Філарет. Київський голова написану для нього промову не зачитував. Про велике майбутнє столиці говорив своїми словами. Потім неквапливо пішов у люди і роздавав візитівки. Черновецький каже, що для нього свято почалося ще з ночі. А от посвятити паску у церкві йому не вдалося.

Леонід Черновецький, міський голова Києва:

- Всю ніч слухав промову патріарха і вона була мені дуже до серця. Але нажаль зранку я роблю зарядку, і так трапилося, що я вивихнув ногу.

Переважній більшостісті опитаних киян пощастило більше. Свої кошики з пасками вони посвятили ще вдосвіта. Розговілися у родинному колі, змагалися на міцність крашанок, виспалися, а потім вже вийшли на центральну площу столиці. Дехто на концерт приїхав з передмістя.

Концерт на великій сцені, виступ фольклорних колективів, освячення пасок та частування великодніми стравами. Все це на столичному Майдані Незалежності на Великдень відбувається вперше. Втім, кияни кажуть, що свято й надалі залишатиметься для них насамперед родинним.

5 канал