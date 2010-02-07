У БЮТ кажуть, що вони грали в шахи, а ПР розмахувала битою

У Луганській області сьогодні серед найбільш типових порушень виборчого законодавства було масове вкидання бюлетенів, скупка голосів виборців, і. «мінування» дільниць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила керівник виборчого штабу «Донбас» кандидата в президенти України Юлії ТИМОШЕНКО, народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Вибори на Луганщині проходять у важкій психологічній обстановці. Прокуратура і регіональна влада чинять сильний тиск на представників Юлії ТИМОШЕНКО, - заявила керівник штабу «Донбас». – Учора ввечері обдзвонювали членів комісій від Юлії ТИМОШЕНКО з погрозами і вимагали не виходити на роботу в день голосування, щоб можна було формувати комісії представниками ЯНУКОВИЧА».

«Це безпрецедентна ситуація. Були «заміновані» саме ті дільниці, на яких працювали сильні команди Юлії ТИМОШЕНКО. А в той час, поки увага області була прикута до цих «резонансних» випадків, на інших дільницях прихильники ЯНУКОВИЧА спокійно займалися фальсифікаціями», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона вважає, що висока явка в Луганській області – «це результат досвідченої роботи армії фальсифікаторів ЯНУКОВИЧА». За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, на дільницях, де члени комісій підкуплені прихильниками В.ЯНУКОВИЧА, були замінені на принципових людей, сфальсифікувати результати голосування не вдасться. «Немає ніякого сумніву в тому, що на Луганщині будуть дільниці, результати на яких будуть набагато вищі середнього показника по округу, що цілком можна буде трактувати як додатковий доказ масових підтасовувань результатів голосування командою ЯНУКОВИЧА», - підкреслила народний депутат.

«Усі місяці передвиборної кампанії ми і наші опоненти грали за різними правилами: ми – в шахи, а вони – просто розмахували бейсбольною битою. Бої без правил, які влаштувала команда ЯНУКОВИЧА сьогодні, лише підтверджують це», – резюмувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.