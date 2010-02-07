Соціс порахував, за кого голосували Київ і область

Згідно з результатами екзит-полу дослідницької компанії SOCIS, у Києві в другому турі президентських виборів за Юлію ТИМОШЕНКО проголосували 51,8% виборців, за Віктора ЯНУКОВИЧА – 27,1%, не підтримали жодного з кандидатів – 8,3%.

Такі дані були оприлюднені у прямому ефірі телеканалу “Інтер” у програмі “Ніч виборів”.

Згідно з результатами цього екзит-полу, у Київській області Ю.ТИМОШЕНКО підтримав 71% виборців, В.ЯНУКОВИЧА – 23,2%, не підтримали жодного з кандидатів – 5,8%.