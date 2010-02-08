У Януковича порахували, що відрив - 4,5%

У Партії регіонів заявляють, що за результатами протоколів, отриманих з 82% дільниць, кандидат у президенти Віктор ЯНУКОВИЧ випереджає Юлію ТИМОШЕНКО на 4,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні на брифінгу.

Він повідомив, що члени виборчих комісій від Партії регіонів на даний момент надали результати, які зафіксовані у протоколах, з 82% виборчих дільниць.

Відповідно до наявних даних, В.ЯНУКОВИЧ випереджає Ю.ТИМОШЕНКО на 1,23 млн. голосів виборців або близько 4,5%.