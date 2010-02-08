В Україні проголосувало 69,07% виборців

В Україні, за даними з усіх 225 виборчих округів, проголосувало 69,07% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані оприлюднила Центральна виборча комісія.

УУ Криму проголосувало 67,1%, у Вінницькій області – 70,89%, у Волинській області – 75,52%, у Дніпропетровській області – 66,78%, у Донецькій області – 76,97%, у Житомирській області – 67,71%, у Закарпатській області – 56,37%, у Запорізькій області – 68,88%, в Івано-Франківській області – 74,65%, у Київській області – 64,57%, у Кіровоградській області – 63,27%, у Луганській області – 74,41%, у Львівській області – 75,32%, у Миколаївській області – 66,23%, в Одеській області – 63,37%, у Полтавській області – 66,79%, у Рівненській області – 73,8%, у Сумській області – 66,77%, у Тернопільській області – 77,75%, у Харківській області – 67,2%, у Херсонській області – 60,3%, у Хмельницькій області – 71,63%, у Черкаській області – 66,11%, у Чернівецькій області – 61,58%, у Чернігівській області – 68,81%, у Києві – 67,16%, у Севастополі – 67,48%.