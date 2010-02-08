Бютівець побачив на вотчині Януковича «весь набір фальсифікацій»

В Луганській та Донецькій областях у другому турі президентських виборів був задіяний весь набір фальсифікацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у прямому ефірі телеканалу ЛОТ заявив народний депутат від БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО.

"Весь набір фальсифікацій, хаос на дільницях, хаос у виборчих комісіях, тиск - усе це дозволяє ставити під сумнів результати голосування як у Луганській, так і в Донецькій областях", - сказав він.

У ході телемосту між Луганськом, Ужгородом і Харковом А.ШЕВЧЕНКО не виключив, що команда кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО оскаржуватиме результати голосування.

"Важко говорити про остаточні результати виборів, необхідно почекати інформації від Центральної виборчої комісії", - додав він.