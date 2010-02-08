ЦВК опрацювала 94,83% протоколів: розрив скорочується

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 94,83% протоколів, за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,23% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 46,14%.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН з Центральної виборчої комісії.

Розрив між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО становить 2,09% (при підрахунку 91,79% протоколів розрив становив 2,58%, а при опрацюванні 93,54% протоколів розрив становив 2,34%).

Не підтримали жодного з кандидатів 4,42% виборців.

В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 11 млн. 599 тис. 338 виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 96 тис. 882 виборців.

Як повідомляє офіційний сайт ЦВК, залишається низьким підрахунок голосів у Криму та Луганській області.