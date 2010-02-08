Чорновіл: Янукович не такий простий, як здається

Народний депутат України від фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ вважає, що образ «залізного хазяїна», який весь час намагаються створити з Віктора ЯНУКОВИЧА, абсолютно не відповідає дійсності. Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

За словами депутата, цей образ В.ЯНУКОВИЧУ приклеювали в 2004 році опоненти із зовсім інших міркувань, а потім він зрозумів, що цим можна дуже вигідно користуватися. «Він (В.ЯНУКОВИЧ) опинився в ситуації, коли він в тій партії (ПР) мусив підкреслювати свою значимість, свою особливість». «І це, - на думку Т.ЧОРНОВОЛА, - є певний комплекс, йому зараз з цим комплексом треба приступати до роботи, в якій він має дві узалежненості: перша – він стикається з тими людьми, які… фінансували цю партію, які дуже серйозні мають певні свої плани, які часто розходяться, візьмемо Ріната АХМЕТОВА і Дмитра ФІРТАША – абсолютно різні напрямки - йому треба з ними знайти спільну мову, поділити сферу інтересів, і при тому він матиме ситуацію, коли ділити поки що йому… буде фактично нічого, тому що уряд не в нього».

Т.ЧОРНОВІЛ припускає, що «…на люди, на публіку він буде себе поводити як дуже впевнений в собі, але там буде певна розгубленість…»

Найкомфортнішим варіантом для В.ЯНУКОВИЧА Т.ЧОРНОВІЛ бачить об’єднання з Юлією ТИМОШЕНКО, що він, власне, намагався уже зробити неодноразово.

«Абсолютно щиро, він цього дуже хотів… але зіскочив з цієї теми через внутрішній страх, що його обмануть, кидануть знову». А в даній ситуації, переконаний депутат, В.ЯНУКОВИЧ шукав би компромісу: «…вона (Ю.ТИМОШЕНКО) відповідає за економіку як прем’єр-міністр, я (В.ЯНУКОВИЧ – ТВі) - правлю. Я дістав свій реванш. Реванш для нього мав дуже суттєве особисте значення».

При цьому Т.ЧОРНОВІЛ висловив думку, що В.ЯНУКОВИЧ починає повторювати всі помилки, всі внутрішні ментальні риси Віктора ЮЩЕНКА, «стає десь в чомусь ЮЩЕНКОМ-2». І він, на переконання депутата, не буде нікому мстити: «Він здобув реванш. Все. На цьому зупиниться». І так само, як Ющенко, в подальшому Янукович буде шукати, на кого скинути основну роботу, «…в нього буде фатальний пошук тих людей, яким він може передовірити ту владу, яка йому дісталася». «І чи це буде Юлія ТИМОШЕНКО, Микола АЗАРОВ, хтось там з фірташевських людей, чи це буде Борис КОЛЕСНІКОВ – для нього суттєвого значення не має», - вважає Т.ЧОРНОВІЛ.

Відмінність В.ЯНУКОВИЧА від Ю.ТИМОШЕНКО, на думку Т.ЧОРНОВОЛА, у тому, що «Ю.ТИМОШЕНКО закручує гайки у своїй команді, вона не дасть собою керувати. В.ЯНУКОВИЧ здається в таких випадках… Він за один день може діаметрально міняти свої рішення. Тому зрозуміти, хто буде грати основну гру при Президенті ЯНУКОВИЧІ, – оце є достатньо серйозне питання…». “Однак В.ЯНУКОВИЧ не такий простий, як здається, - переконаний Т.ЧОРНОВІЛ - грати в апаратні ігри він вміє, вміє гратися в інтриги, але витримувати дуже довгу, тривалу, важку війну він не готовий”.