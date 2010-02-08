Томенко: БЮТ готовий бути в опозиції

Віце-спікер парламенту, один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО запевняє, що БЮТ готовий діяти в опозиції, але необхідно дочекатися офіційних результатів виборів Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

«Ми готові діяти в опозиції і в інший спосіб готові діяти, треба тільки дочекатися рішення ЦВК», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зазначив, що вже цілком зрозуміло, що останнім часом склалася плідна співпраця між командою Віктора ЯНУКОВИЧА та командою Віктора ЮЩЕНКА.

«У нас утворюється чіткий тандем – ЮЩЕНКО-ЯНУКОВИЧ», - сказав віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 96,70% електронних протоколів, за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,39% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 46%.

Офіційні результати виборів ЦВК обіцяє оприлюднити до 17 лютого.