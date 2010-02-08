У Держдумі РФ покладають надії на нового українського президента
Кажуть, все було цивілізовано і прозоро
Вибори Президента в Україні пройшли цивілізовано і прозоро.
Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Єдина Росія», про це заявив депутат Державної думи Росії Андрій НАЗАРОВ, який був спостерігачем в Україні.
«Вибори, за ходом яких ми спостерігали, пройшли цивілізовано, все було прозоре і пройшло відповідно до норм українського законодавства», - сказав А.НАЗАРОВ.
Він відзначив, що можна з упевненістю заявити, що другий тур в Україні відбувся.
Депутат додав, що, незважаючи на те, що остаточні підсумки голосування будуть оприлюднені пізніше, вже зараз можна констатувати, що в Україні з`явиться новий Президент, який вестиме зовнішню політику, спрямовану на зміцнення економічних і культурних зв`язків між РФ і Україною.
«Це дозволяє сподіватися, що новий глава Української держави виправить помилки свого попередника», - сказав він.