У Тимошенко назвали «найголовніше завдання на даний момент»

Чесний і об`єктивний підрахунок голосів у Луганській області - найголовніше завдання на даний момент.

Про це заявила на брифінгу народний депутат України, керівник виборчого штабу Юлії ТИМОШЕНКО «Донбас» Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН у штабі.

«Найважливіше для нас - аби кожен голос був підрахований чесно, відповідно до букви закону», - сказала народний депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА також повідомила, що тільки в тих випадках, коли члени окружних комісій, які представляють Ю.ТИМОШЕНКО, виявляли явні порушення оформлення протоколів, а також інших, передбачених виборчим законодавством правил, вони наполягали на перерахунку голосів.

«Були моменти, коли процедуру підрахунку голосів довелося повторити. У одному випадку була надірвана упаковка з бюлетенями, а в іншому - упаковка була розпечатана, бюлетені лежали на підлозі в коридорі виборчої комісії, в третьому - прямо в холі окружної комісії переупаковували коробку з бюлетенями», - розповіла Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Крім цього, керівник штабу «Донбас» повідомила, що на низці дільниць під час підрахунку голосів вимикалося світло. «Ми підготували заяви в правоохоронні органи. Наша мета - захистити волевиявлення виборців Луганської області і добитися чіткого проходження закону про вибори», - підсумувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.