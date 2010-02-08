Янукович може бути вигідним для ЄС?

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ на посаді Президента України може бути дуже вигідним партнером для Європейського Союзу, оскільки не добиватиметься вступу держави до об’єднання 27 європейських держав.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив відомий польський експерт Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ на конференції у Варшаві, присвяченій аналізу підсумків президентських виборів в Україні.

Аналітик відзначив, що В.ЯНУКОВИЧ, котрого підтримує великий капітал в Україні, буде декларувати бажання вступити в ЄС та намагатиметься максимально черпати вигоди із активізації двостороннього співробітництва, але на практиці не наполягатиме на вступі Української держави до європейського об’єднання.

„Для багатьох в ЄС такий партнер дуже вигідний”, - сказав експерт.

На думку Г.ГРОМАДСЬКОГО, європейські політики, котрі останні шість років були під активним політичним тиском українських властей, які домагалися надання Україні чіткої перспективи членства в об’єднанні, зараз займають вичікувальну позицію.

„Головне питання для нас, як В.ЯНУКОВИЧ хоче інтегруватися з ЄС”, - сказав він.

Серед важливих справ, які будуть визначати відносини Євросоюзу з Україною, аналітик назвав підписання договору про Асоціацію, який в ході кампанії В.ЯНУКОВИЧ обіцяв підписати до 2011 року, угоду про митний союз із Росією, Казахстаном та Білоруссю, а також визнання незалежності Косово.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ відзначив, що визнання Україною незалежності Косово призведе до замороження відносин, а участь в митному союзі з колишніми радянськими республіками, в який до 1991 року входила Україна, унеможливить створення зони вільної торгівлі з ЄС.

Експерт також зауважив, що В.ЯНУКОВИЧ не має досвіду ведення міжнародної політики й насправді не дуже розуміється в цих справах, про що свідчать його неодноразові „ляпи” на міжнародній арені.

Водночас, експерт наголосив, що зовнішня політика не є виключною компетенцією глави держави, а значний вплив на її формування має також уряд та парламент, в якому на сьогодні у В.ЯНУКОВИЧА немає більшості.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ також додав, що лідер Партії регіонів навряд чи буде „зривати” відносини з НАТО.

Довідка УНІАН. Організатором сьогоднішньої конференції, в якій взяли участь провідні польські експерти, що спеціалізуються на українській тематиці, виступили PAUCI, Інститут громадських справ, фундація Нова Східна Європа та Інститут міжнародних відносин Варшавського університету.