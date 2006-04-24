Василь Вірастюк став ”Богатирем року-2006”

За титул "Богатир року" змагались одинадцять атлетів як з України так і з-за кордону. За майже вісім годин змагань кожен з учасників підняв та переніс вагу, що сумарно вимірюється в тоннах.

Найлегший снаряд змагань - колода вагою 120 кілограмів. Її спортсмени підіймали наче і не напружуючись. А от справді шокувало публіку перенесення та підіймання 370-ти кілограмових вантажів. До того ж, подібні вправи з невеликими перервами тривали понад вісім годин. Атлети запевняють - без таких стартів не уявляють свого життя. Кажуть, бути богатирем це покликання кожного справжнього чоловіка.

Михайло Старов, Найсильніша людина України 2005:

- Мужчина должен быть сильным, женщина должна быть красивой, а мужчина должен быть сильным, это основа основ. Поэтому ребятам нужно в любом случае мужчина должен тренироваться приходить в зал тренажерный. Пусть он не будет чемпионом но он должен быть крепким.

Поміж українців чемпіонів не бракує. Увірвавшись до богатирського спорту у 2003-му вони суттєво потіснили лідерів: канадців, англійців, американців та поляків. В активі України два титули "Найсильніша нація планети", а лідер збірної Василь Вірастюк 2004-го став найсильнішим у світі.

Володимир Кіба, президент федерації найсильніших атлетів України:

- Тому можна говорити сміливо, що ми були, є і залишаємося найсильнішою нацією на планеті.

Не розчарували вболівальників українці і на Великдень. Хоч і віддали перемогу у першому турі всесвітніх змагань стронгменів поляку Себастьяну Венті. Натомість у відкритому національному турнірі перемога була за Україною. Титул Богатир року у понад восьмигодинній боротьбі виборов Василь Вірастюк. Своїм візаві він не поступився у жодному з 7 конкурсів. Кульмінацією змагань стала перемога Вірастюка над 8 тонною вантажівкою, яку атлету вдалось протягнути понад 20 метрів.

Василь Вірастюк, володар титулу "Богатир року 2006":

- Я виложився на 100 відсотків. Не знаю як це виглядало зі сторони, можливо хтось подумає що мені було дуже легко вигравати всі вправи підряд. Але я вас переконую що це було дуже важко.

Стомлений але щасливий богатир вирушив святкувати. Адже перемога збіглася не лише з Великоднем але і з його днем народження.

5 канал