Партія регіонів та БЮТ ідуть до двопартійної системи?

Віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ не виключає, що на наступних виборах може статися так, що Партія регіонів буде в опозиції, а БЮТ - при владі.

Про це А.КЛЮЄВ сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Сьогодні Партія регіонів при владі, БЮТ в опозиції. На наступних виборах може статися, що Партія регіонів буде в опозиції, а БЮТ може бути при владі. Може так статися, що і буде двопартійна система. Це теж може статися”, - сказав А.КЛЮЄВ.

Відповідаючи на запитання, чи має він якісь симпатії до політичних проектів чи опозиційних сил віце-прем’єр зазначив: “Ви, напевно, знаєте, що ми спілкуємось і з опозиційними політичними силами, ми конструктивно працюємо з ними. Два тижні тому в парламенті було голосування по законопроекту про Кабінет міністрів і законопроекту по імперативному мандату, і законопроекту про опозицію”.

При цьому він висловив переконання, що “потрібно, щоб опозиція, партії, які перебувають в опозиції, і партії, які перебувають при владі, співпрацювали”. “Не потрібно бути ворогами. Потрібно бути партнерами”, - підкреслив А.КЛЮЄВ. Він також додав: “Ми всі живемо в Україні. Ми всі одне одного знаємо, дружимо, співпраця в нас є. І от якщо ми навчимось, що опозиція і влада - це партнери, а не вороги, то це буде дуже гарно”.

Окрім того, А.КЛЮЄВ повідомив, що антикризова коаліція готує зустріч з керівництвом опозиції. “Тиждень тому я розмовляв про це з прем’єр-міністром, ми готуємо зараз зустріч, яка б була між керівництвом коаліції і керівництвом опозиції. Опрацювати низку питань, поспілкуватися, десь буде критика... Це нормальний робочий процес”, - зокрема розповів А.КЛЮЄВ.