Верховна Рада зі скандалом прийняла закон про державні закупівлі

Верховна Рада ухвалила Закон «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Як передає кореспондент УНІАН, за закон проголосували 245 із 374 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосувала у повному складі фракція Блоку Литвина, з фракції НУ-НС свої голоси дали лише 10 депутатів. Фракція КПУ проголосувала за закон у повному складі, з фракції Партії регіонів - 156 депутатів, а також 50 народних депутатів від БЮТ.

Під час представлення законопроекту народний депутат від БЮТ, перший заступник голови Комітету ВР з питань економічної політики Сергій ОСИКА наголосив, що в Україні вже два роки відсутній закон, який би регулював питання щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

За його словами, постанова уряду з цього приводу, по суті, відмінена Конституційним Судом України. Депутат зазначив, що в країні «існує зараз повний беспрєдєл і хаос в частині закупівель, а йдеться ж про кошти державного бюджету».

Він підкреслив, що той, хто хоче зберегти хаос і безлад, той нехай не голосує за даний закон. При цьому С.ОСИКА додав, що залишатися і на третій рік без відповідного закону є «злочином як з політичної точки зору, так і щодо громадянської позиції».

У свою чергу категорично проти ухвалення даного закону виступив народний депутат України від Партії регіонів Валентин ЛАНДИК. Він наголосив, що цей закон спрямований на підтримку імпортерів, а не на вітчизняних виробників.

Також категоричним з приводу цього закону був виступ і народний депутат від БЮТ Олега ЛЯШКА, який звинуватив фракцію у тому, що вона підтримує закон, де є корупційні схеми.

Після ухвалення закону в сесійній залі відбулася словесна перепалка між депутатами від БЮТ О.ЛЯШКОМ та Антоном ЯЦЕНКОМ (УНІАН: А.ЯЦЕНКО фігурував у численних журналістських розслідуваннях, пов’язаних із діяльністю Тендерної палати України).

Досить серйозна дискусія виникла і щодо поправки 133, в якій йдеться про орган оскарження. Нею передбачено, що з метою розгляду скарг при Міністерстві економіки України діє орган оскарження.

Відповідно до поправки, він формується на паритетних засадах з представників державних органів та незалежних фахівців з питань державних закупівель у складі 14 осіб, з яких не менше третини повинні бути з вищою юридичною освітою. Строк його повноважень визначено три роки.

Даним законом передбачено встановлення правових та економічних засад здійснення процедур державних закупівель.