Тимошенко відмовляється від великого задоволення?

Блок Юлії Тимошенко має «низку претензій» до голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА і визначиться з підтримкою ініціативи «Нашої України» відкликати його з посади голови ВР, виходячи з позиції О.МОРОЗА щодо питань, які БЮТ вважає першочерговими для розгляду у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифінгу у парламенті.

Відповідаючи на питання журналістів, чи підтримуватиме БЮТ ініціативу «Нашої України» відкликати О.МОРОЗА з посади голови ВР, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що до О.МОРОЗА є ціла низка претензій. По-перше, за її словами, О.МОРОЗ зрадив демократичну коаліцію і фактично створив антикризову коаліцію. По-друге, зауважила Ю.ТИМОШЕНКО, у БЮТ є претензії до О.МОРОЗА і до його роботи як до голови ВР. Зокрема, вона нагадала, що О.МОРОЗ не підписав ініційований БЮТ закон про тимчасові слідчі комісії парламенту.

Підсумовуючи, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що підтримувати чи не підтримувати ініціативу про відкликання О.МОРОЗА фракція буде, виходячи з його позиції відносно тих питань, які БЮТ вважає першочерговими для прийняття у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 лютого, фракція «Наша Україна» розпочала збір підписів за ініціювання розгляду питання щодо відставки з посади голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА. Для ініціювання розгляду такого питання необхідно зібрати 150 підписів парламентаріїв.

Блок Юлії Тимошенко наполягає на ухваленні ВР ініційованих блоком закону про заборону приватизації майна компанії «Нафтогаз України», закону про внесення змін до держбюджету, що передбачають зростання мінімальної заробітної плати та пенсії, а також закону “Про житлово-комунальні послуги” (щодо встановлення цін/тарифів на водовідведення, централізоване опалення та водопостачання).

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого на брифінгу Ю.ТИМОШЕНКО заявила однозначно: «Ми з великим задоволенням проголосуємо за відставку О.МОРОЗА з посади спікера».