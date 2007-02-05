Бойко, Янукович і Мороз ”заливають” по-різному

Принципові домовленості про можливий допуск українських компаній до видобутку природного газу на території Росії були досягнуті на рівні прем`єр-міністрів України і Росії.

Про це повідомив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО в інтерв`ю тижневику "Контракты" (№6 від 5 лютого).

"Переконував не я і не представників "Газпрому". Принципові домовленості досягнуті на рівні прем`єр-міністрів", – сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він зазначив, що, за його інформацією, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ використовував "вагомі" аргументи в переговорах з прем`єр-міністром Росії Михайлом ФРАДКОВИМ.

Також Ю.БОЙКО додав, що в України "великі" шанси одержати можливість видобувати газ в Росії.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Президент Росії Володимир ПУТІН заявив, що Україна має намір запропонувати повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму шляхом обміну частки в українських газопроводах, по яких російський газ експортується в Європу, на доступ до видобутку газу в Росії.

Після цієї заяви прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ допустив можливість передачі активів української ГТС в обмін на паритетну участь в газовидобувних активах Росії. «Йдеться зараз про наміри. Я вважаю, якщо говорячи про наміри, ми завжди повинні підходити конкретно. Якщо йтиметься про об`єднання, то воно має бути на рівні партнерських відносин. Ці відносини повинні бути зрозумілими, як говорять, 50х50», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що Україна і Росія повинні виробити нову модель відносин в енергетичній галузі, яка допомогла б досягти успіху в питаннях енергетичної безпеки обох країн.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив також, що питання створення нової моделі відносин в енергосфері обговорюються зараз на рівні президентів Росії і України.

Сьогодні ж голова Верховної Ради Олександр Мороз заявивжурналістам: «Ніяких домовленостей з цього приводу не було, тобто не існує». За словами О.МОРОЗА, проводяться переговори в форматі Комісії Ющенко-Путін. На уточнююче запитання журналістів, чи означає це, що Президент Росії сказав неправду, О.МОРОЗ відповів: «Я не буду коментувати висловлювання Президента Росії, бо не бачу предмету для коментаря».