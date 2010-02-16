Тігіпко вважає союз Януковича і Тимошенко нереальним

Об`єднання прем`єра Юлії Тимошенко і лідера Партії регіонів Віктора Януковича "абсолютно нереальне".

Про це заявив лідер партії Сильна Україна Сергій Тігіпко в ефірі телеканалу ICTV.

Відповідаючи на питання, чи може Тимошенко залишитися прем`єром при президенті Януковичі, він заявив: "Абсолютно нереально. Вони тільки-тільки пройшли дуже серйозні вибори, вони попрацювали на те, щоб знову розділити країну і розділили країну".

"Якщо зараз вони тільки об`єднаються, рейтинги і Януковича, і Тимошенко будуть близькі до нуля. Це не дасть їм можливості об`єднатися", - вважає політик.

Тігіпко також заявив, що уряд Тимошенко зараз не має йти у відставку: "Будь-яке безладдя гірше, ніж влада. Хай погана, але влада".

Крім того, політик заявив, що наразі немає грошей на підвищення соцстандартів: "Голосувати за соцстандарти можна. Грошей на ці підвищення немає".

"Можна втратити авторитет, якщо ви почнете працювати з МВФ, але я подивлюся, що ми втратимо, коли ми не зможемо заплатити вчителю, лікарю, міліціонеру, військовому і пенсіонеру", - зазначив він.

Українська правда