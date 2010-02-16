Януковичу радять не чіпати Бандеру

Останні заяви Віктора Януковича щодо перегляду питання героїзації Степана Бандери, російської мови та Чорноморського флоту політологи називають не виваженими. На їх думку, це лише посилює конфронтацію в Україні.

Своїми заявами Віктор Янукович укотре підтверджує, що він регіональний президент, а не керманич всієї України, каже політолог Юрій Шведа. Янукович мусить зробити висновки з періоду Ющенка, коли той так і залишився президентом Західної України, а в результаті отримав лише п’ять відсотків голосів, зауважує експерт.

Якщо ж Янукович і надалі зачіпатиме «болючі» для заходу питання, то ризикує посилити протистояння. «Це абсолютно не виважені заяви, які не відповідають політичним реаліям, що склалися в Україні. Якщо Янукович хоче стати президентом всієї України, він повинен адаптувати лозунги, за які голосували його опоненти. Інакше він наразиться на несприйняття», - каже політолог.

Директор Центру політичних досліджень Анатолій Романюк вважає, що новообраний президент на порядок денний має ставити насамперед питання соціальної сфери, зменшення податкового навантаження, бюрократії, підтримки малого бізнесу, і, зрештою, комунальної сфери. Бо ці питання об’єднують Україну, це спільні проблеми східного і західного виборця, пояснює директор Центру. І перший візит нового президента має бути саме в західний регіон, переконаний Романюк.

Котраверсійні та «резонансні» питання, як-от перегляд героїзації Степана Бандери, російської мови та Чорноморського флоту, нині не на часі, вважають політологи. Їх краще не порушувати, аби не посилювати розколу України.

Німецька хвиля