Верховна Рада призначила інавгурацію Януковича

Верховна Рада ухвалила постанову “Про внесення змін до Календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання у зв’язку з проведенням урочистого засідання, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом України”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення постанови, внесеної головою парламенту Володимиром ЛИТВИНИМ, проголосували 238 депутатів із 422, зареєстрованих у сесійній залі.

Постанову підтримали у повному складі фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина, а також 15 депутатів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, один із фракції БЮТ, а також три позафракційні депутати.

Документом передбачено внести зміни до Календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради шостого скликання, затвердженого постановою ВР від 19 січня 2010 року, передбачивши 25 лютого проведення з 10.00 ранкового пленарного засідання.

Цього дня планується провести урочисте засідання парламенту, присвячене складенню присяги новообраним Президентом України.