Для Ющенка не є несподіванкою заяви Януковича про ГТС та ЧФ РФ
"А чому ви сьогодні цьому дивуєтесь?"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що заяви Віктора ЯНУКОВИЧА свідчать про зміну курсу країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції.
В.ЮЩЕНКО зауважив, що заяви Віктора ЯНУКОВИЧА й щодо російської мови, й щодо ГТС, й щодо перебування Чорноморського флоту не є новими і звучали п’ять років тому та більше. “А чому ви сьогодні цьому дивуєтесь? Чи це для вас несподіванка? Я думаю, що ви це повинні сприйняти, ну принаймні, з належною послідовністю”, - зауважив він, відповідаючи на запитання.
Президент сказав, що йому сумно і в значній мірі принизливо чути такі заяви В.ЯНУКОВИЧА.
“Це дискредитує вас як націю, як українців, але це не є несподіваним, ця людина заявляла декілька разів в своїх офіційних позиціях перед цим”, - наголосив він.
В.ЮЩЕНКО вважає, що така зміна курсу не сприятиме національним інтересам країни. “Це підлегла політика. Знаєте, я не хочу в президентському клубі повчати якогось президента, це вже його компетенція, це вже його відповідальність, відповідальність тих людей, які підняли руку – взяли бюлетень і проголосували за цього президента”, - наголосив він.