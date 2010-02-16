Регіонали завтра ж вимагатимуть оголосити про смерть коаліції

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повинен оголосити, що коаліції не існує, якщо в парламенті не буде 226 підписів депутатів для її підтвердження.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив перший заступник голови фракції Партії регіонів, голова парламентського Комітету з питань регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності ВР Олександр ЄФРЕМОВ, коментуючи підписання Президентом закону про затвердження Регламенту ВР.

Він підкреслив, що перше питання, яке «виникне завтра, після підписання закону «Про Регламент Верховної Ради України», - це наявність 226 голосів у тієї коаліції, яка є».

«Якщо немає 226, то В.ЛИТВИН повинен оголосити, що коаліції сьогодні не існує», - підкреслив А.ЄФРЕМОВ.

За його словами, після цього почнеться відлік часу – два місяці для створення нової коаліції.

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що фракцію Партії регіонів не лякає формула, за якою коаліцію повинні створювати фракції і до неї мають входити не менш як 226 народних депутатів.

За його словами, «це абсолютно правильна формула, яка визначає, що в залі повинна бути більшість, яка спроможна ухвалювати рішення».

«Робота без більшості – це не конструктивно, це не перспективно», - додав О.ЄФРЕМОВ.

Він підкреслив, що в парламенті буде сформована нова коаліція, до якої увійдуть більш як 226 народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України В.ЮЩЕНКО підписав закон України «Про Регламент Верховної Ради України».

ВР затвердила регламент парламенту у вигляді закону 10 лютого 2010 року. За ухвалення відповідного закону проголосували 368 народних депутатів із 430, зареєстрованих у сесійному залі. Закон складається з шести розділів і 240 статей.

Законом затверджується регламент Верховної Ради, що діє з 19 вересня 2008 року.