Ющенко ветував закон про мораторій на відчуження майна профспілок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув до Верховної Ради Закон «Про мораторій на відчуження майна, яке перебуває у володінні Федерації професійних спілок України».

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Згідно з повідомленням, Президент повернув до ВР цей закон зі своїми пропозиціями для повторного розгляду відповідно до частини другої статті 94 Конституції України.

Пропозиції Президента України під час розгляду Закону на пленарному засіданні Верховної Ради представлятиме Представник Президента України у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада ухвалила Закон «Про мораторій на відчуження майна, яке перебуває у володінні Федерації професійних спілок України».

Законом запроваджується тимчасовий мораторій на відчуження нерухомого майна санаторно-курортного та туристичного призначення та інших основних засобів виробництва, яке перебуває у володінні Федерації професійних спілок України та суб‘єктів господарювання, учасником (акціонером, засновником) яких є ФПУ, з метою усунення порушень права при їх відчуженні.