Гриценко не має ілюзій щодо Мороза

«Коли Мороз дозволятиме собі робити на адресу Міноборони або мене особисто публічні заяви- образливі, некомпетентні чи просто лобістські, моєю реакцією буде жорстка публічна реакція.» Про це заявив в ексклюзивному інтерв`ю тижневику «Главред» міністр оборони України Анатолій Гриценко. Однією з підстав до таких слів міністра була нещодавня заява Голови Верховної Ради про те, що передислокація інституту сухопутних військ з Одеси до Львова зумовлена «чиїмись претензіями на землю в Одесі».

Анатолій Гриценко відзначив також, що «Мороза і його заяви сприймає адекватно». «Був період, коли я поважав Олександра Олександровича, аналізував його заяви, бачив у ньому перспективного , порядного політика», -сказав Анатолій Гриценко, зізнавшись навіть, що «голосував за Мороза на президентських виборах 1999 року. І в 2002-му на парламентських виборах я віддав свій голос за Соціалістичну партію». Втім, - підкреслив міністр оборони, -« відтоді багато води збігло…Дуже змінився лідер СПУ, ілюзій більше немає».