Гриценко не має ілюзій щодо Мороза

12:32, 06 лютого 2007
Політика
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Міністр оборони дав інтерв`ю Главреду

«Коли Мороз дозволятиме собі робити на адресу Міноборони або мене особисто публічні заяви- образливі,  некомпетентні чи просто лобістські, моєю реакцією буде жорстка  публічна реакція.» Про це заявив  в ексклюзивному інтерв`ю  тижневику «Главред»  міністр оборони України Анатолій Гриценко.  Однією з підстав до таких  слів  міністра була нещодавня заява Голови Верховної Ради про те, що передислокація інституту сухопутних військ  з Одеси до Львова зумовлена «чиїмись претензіями на землю в Одесі».

 Анатолій Гриценко відзначив також, що «Мороза і його заяви сприймає адекватно». «Був період, коли я поважав Олександра Олександровича, аналізував його  заяви, бачив у ньому перспективного , порядного політика», -сказав Анатолій Гриценко, зізнавшись навіть, що «голосував за Мороза на президентських виборах 1999 року. І в 2002-му на парламентських виборах я віддав свій голос за Соціалістичну партію». Втім, -  підкреслив міністр оборони, -« відтоді багато води збігло…Дуже змінився лідер СПУ, ілюзій більше немає».

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