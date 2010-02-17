ВР Криму: заслуги Бандери не мають стосунку до незалежності України

Кримський парламент звертається до Конституційного Суду з проханням визнати таким, що не відповідає законам країни, указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння Степану Бандері звання Героя України.

Як передає кореспондент УНІАН, за затвердження тексту конституційного подання на сьогоднішньому засіданні проголосували 79 з 85 парламентаріїв.

Верховна Рада Криму вважає, що рішення В.ЮЩЕНКА не відповідає низці статей Конституції, закону від 2000 року про державні нагороди і указу Президента від 2002 року про звання «Герой України».

Депутати зазначають, що це звання «присвоюється громадянам України за видатний героїчний вчинок або видатні трудові досягнення».

Водночас, вважають в кримському парламенті, С.Бандера «ніколи не був громадянином України», оскільки, відповідно до історичних даних, народився 1909 року «у селі Старий Угринів Калуського повіту, що перебував у складі Австро-Угорщини (нині Івано-Франківська область)», під час Другої світової війни «значну частину часу знаходився на території, підконтрольній фашистській Німеччині», у післявоєнний період «проживав на території Західної Німеччини». «У багатьох історичних виданнях Бандеру неодноразово називають "іммігрантом" і зараховують до категорії "бездержавних іноземців", тобто «осіб без громадянства», - йдеться у поданні.

Крім того, заявляють депутати, звання Героя України не «присвоюють за заслуги, які мали місце у минулому і не пов`язані зі становленням і розвитком незалежної України».

Парламентарії відзначають, що «можливі заслуги» С.Бандери не «можуть бути пов`язані зі становленням і розвитком незалежної України», оскільки він помер 1959 року, а Україна стала незалежною державою в 1991 році.

Крім цього, кримські депутати 64 голосами з 84 ухвалили звернення до новообраного Президента країни з проханням скасувати укази В.ЮЩЕНКА про присвоєння С.Бандері звання Героя і про вшановування учасників боротьби за незалежність України в ХХ столітті. «Дбайливе ставлення до історичної пам`яті, пошана до свого народу - ось що має бути покладене в основу діяльності гаранта Конституції України, а не антиісторичні по суті і аморальні за змістом акти, що ображають десятки мільйонів людей», - йдеться у зверненні.

Крім того, парламентарії 56 голосами з 83 ухвалили заяву, в якій висловили обурення діями В.ЮЩЕНКА через указ про присвоєння С.Бандері звання Героя України. «Країні з такими "героями" доведеться ще довгий час відбілювати і відновлювати репутацію своєї держави як на внутрішньополітичній, так і на міжнародній арені», - наголошується у заяві.