Порошенка не пустили в Санкт-Петербург

Інцидент з народним депутатом України можна вважати мірою у відповідь російської сторони на внесення до списків персон нон-грата депутатів держдуми Володимира Жириновського і Костянтина Затуліна.

Інформація про те, що минулої суботи народному депутатові Петру Порошенку було відмовлено в перетині кордону Російської Федерації, з`явилася в Інтернеті ще у понеділок. Повідомлялося, що інцидент стався в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі, де панові Порошенку, який прибув чартерним рейсом з приватним візитом, нібито повідомили, що він оголошений персоною нон-грата, у зв`язку з чим в`їзд до країни йому заборонений. Протягом подальших двох днів ані сам Петро Порошенко, ні МЗС України, ні зовнішньополітичне відомство РФ цю інформацію не коментували. Тим часом факт того, що панові Порошенку заборонили в`їзд на територію Росії, вчора підтвердило високопоставлене джерело в посольстві Російської Федерації в Україні. "Цей інцидент дійсно мав місце", - повідомило джерело. При цьому співбесідник окремо підкреслив, що по відношенню до Петра Порошенка не можна застосувати термін "персона нон-грата", оскільки такий статус може бути наданий тільки дипломатам. "Швидше за все, причина в тому, що пан Порошенко знаходиться в списку осіб, чий в`їзд на територію Росії небажаний", - розповіли в посольстві.

Варто зазначити, що такі списки існують у будь-якій державі. До осіб, чий в`їзд небажаний, відносяться три категорії громадян: особи, які займаються антидержавницькою діяльністю, такі, що зробили на території приймаючої держави злочин, доведений судом, або якщо іноземний громадянин перебуває у міжнародному розшуку.

Згідно з міжнародною практикою прикордонні служби не зобов`язані пояснювати особам, що знаходяться в списках небажаних персон, про причини, згідно з якими їм забороняється в`їзд на територію тієї чи іншої держави. При цьому, навіть якщо вказана особа займає достатньо високе положення і користується у поїздках дипломатичним паспортом, приймаюча сторона має право не повідомляти міністерство закордонних справ та інші представництва країни, яку вона представляє, про випадки подібних відмов. Втім, при бажанні особа, яка дістала офіційну відмову в проходженні паспортного контролю, має право оскаржити в суді дії прикордонних служб приймаючої держави.

В деяких випадках спецслужби різних країн заздалегідь обмінюються інформацією про включення тієї або іншої особи у такий список. Тим часом учора в Службі безпеки України не змогли ані підтвердити, ані спростувати інформацію про відмову Петрові Порошенку у в`їзді на територію Російської Федерації. "Ми не займаємося спостереженням за пересуваннями громадян України за межами країни", - повідомила прес-секретар СБУ Марина Остапенко. У МЗС України вчора також повідомили, що жодна інформація про інцидент до них не надходила. "Якщо громадяни України, зокрема народні депутати, не звертаються у наші консульства, російські спецслужби не зобов`язані нам нічого повідомляти і в даному випадку не повідомляли", - заявив керівник прес-служби Андрій Дещиця. Сам Петро Порошенко учора відмовився будь-що коментувати.

Слід нагадати, що список осіб, чий в`їзд до країни небажаний, є і в Україні. Над його складанням спільно працюють МЗС і СБУ. Зокрема, з російських громадян до нього увійшли депутат держдуми Костянтин Затулін і перший віце-спікер держдуми Володимир Жириновський. За наявною інформацією, 22 грудня 2006 року в ході візиту президента Володимира Путіна до України глава російської держави особисто звертався до Віктора Ющенка з проханням посприяти у виключенні зі списку персон нон грата цих політиків. Відмова у в`їзді на територію Росії Петру Порошенку минулої суботи, можливо, є відповіддю російської сторони на відсутність реакції з боку українського МЗС і СБУ на побажання Володимира Путіна.

Обком з посиланням на КоммерсантЪ-Україна