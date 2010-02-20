У ЦВК кажуть, що Тимошенко зараз не може відкликати позов

Член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ вважає, що на даному етапі судового процесу кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО не може відкликати з Вищого адміністративного суду України свій позов про скасування результатів виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання ВАСУ після оголошення Ю.ТИМОШЕНКО заяви про відкликання позову.

Водночас М.ОХЕНДОВСЬКИЙ не аргументував свою позицію.