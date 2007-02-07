Бокий думає, що СБУ може очолити Баба Параска

Соціалісти не голосуватимуть за будь-яку кандидатуру на посаду голови СБУ, доки спецслужба не надасть інформацію з приводу прослуховування телефонних розмов лідера Соцпартії, голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам керівник фракції СПУ Іван БОКИЙ.

«Поки ВР не буде проінформовано належним чином про обставини прослуховування кабінету МОРОЗА, зокрема його мобільного телефону, ми ні за кого і ні за що, що зв’язано зі спецслужбами, голосувати не будемо», - сказав І.БОКИЙ.

Говорячи про запропоновану Президентом на посаду голови СБУ кандидатуру Віктора КОРОЛЯ, І.БОКИЙ зазначив, що «насичення СБУ міліцією, я думаю, не на користь».

За його словами, у спецслужб є функції, які «можуть не знати і не повинні знати» працівники міліції. (В.КОРОЛЬ – генерал-лейтенант міліції – УНІАН).

Водночас І.БОКИЙ додав: «Але, зрештою, у нас же був і пастор головою СБУ, так що тут нічого такого немає. Я думаю, що наступною буде Баба Параска».

У свою чергу, член фракції СПУ, член комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Степан БУЛЬБА зазначив, що у В.КОРОЛЯ «немає шансів» на призначення головою СБУ. За його словами, В.КОРОЛЬ «жодного дня у цій надзвичайно важливій структурі держави не працював».

В той же час депутат зауважив, що рішення фракції СПУ з цього приводу ще немає. За словами С.БУЛЬБИ, на засіданнях комітету та фракції він наполягатиме на необранні В.КОРОЛЯ головою СБУ.