Янукович вимагає від Гриценка публічних вибачень

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ просить міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА вибачитись за висловлювання на адресу голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА щодо Одеського інституту Сухопутних військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні перед початком засідання уряду.

«Я, наприклад, не розумію, Анатолій Степанович (ГРИЦЕНКО), коли Ви в черговий раз робите зауваження, наприклад, по відношенню до голови Верховної Ради, які не відповідають дійсності, які не відповідають рівню стосунків Кабінету Міністрів та Верховної Ради», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Я просив би цього не робити. Якщо у Вас є позиція, нам можна з Вами завжди в будь-який час доби переговорити і з’ясувати, як іде процес», - додав прем’єр.

Він нагадав, що питання про передачу земель Одеському інституту Сухопутних військ розглядає урядова комісія на чолі з віце-прем’єр-міністром України Дмитром ТАБАЧНИКОМ за участю місцевої влади.

«Голова ВР, безумовно, має пряме відношення до цього питання, але з’ясовувати стосунки через ЗМІ і висловлювати точку зору в образливій формі не треба. Я Вам роблю зауваження, і просив би Вас публічно вибачитись перед Олександром Олександровичем (МОРОЗОМ). Ми поговоримо…», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він зазначив, що це стосується всіх міністрів, щоб «ми поважали один одного і поважали ті інституції, з якими ми працюємо».

Прем’єр підкреслив, що стосунки між посадовцями не повинні заважати вирішенню конкретні питань в багатьох напрямках.

Як повідомляв УНІАН, перебуваючи 24 січня в Одесі, голова Верховної Ради О.МОРОЗ повідомив, що надіслав Кабінету міністрів лист, в якому просить захистити інтереси держави при розподілі будівель і споруд Одеського інституту Сухопутних військ. О.МОРОЗ також висловив сподівання, що це майно буде передане Міністерству освіти та науки.

25 січня міністр оборони А.ГРИЦЕНКО наголосив, що заява О.МОРОЗА про необхідність передачі майна Одеського інституту сухопутних військ Міністерству освіти і науки є некомпетентною. «Такі заяви О.МОРОЗА є абсолютно безпідставними, некомпетентними и образливими. Такими заявами голова ВР фактично засвідчує нерозуміння розподілу повноважень між гілками влади», - сказав А.ГРИЦЕНКО. Він зауважив, що не ВР, а Кабмін спільно з місцевою владою Одеси будуть вирішувати майнові питання Одеського інституту Сухопутних військ.

26 січня Фракція Соціалістичної партії України звернулась до прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА і Міністерства оборони з проханням дати офіційні пояснення за фактом образ міністра оборони А.ГРИЦЕНКА на адресу О.МОРОЗА.