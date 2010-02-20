Позов Тимошенко ВАСУ залишив без розгляду

Вищий адміністративний суд України залишив без розгляду позов кандидата на пост Президента України, прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо визнання протиправними дій, бездіяльності та рішення Центральної виборчої комісії про встановлення офіційних результатів президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненому сьогодні рішенні ВАСУ.

Зокрема, Вищий адмінсуд залишив без розгляду позов у зв’язку з тим, що позивач подав клопотання про відкликання цього позову.

Рішення суду набуває чинності з моменту оприлюднення і оскарженню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Ю.ТИМОШЕНКО подала до Вищого адміністративного суду України позовну заяву щодо незаконності протоколу ЦВК про встановлення офіційних результатів виборів глави держави.

17 лютого ВАСУ відкрив провадження в адміністративній справі за позовом Ю.ТИМОШЕНКО до Центрвиборчкому. Ухвалою суду визначено, що позовну заяву було подано у встановлений законом строк, і вона відповідає вимогам ст. 106 Кодексу адміністративного судочинства України.

Того ж дня Вищий адміністративний суд частково задовольнив клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову Ю.ТИМОШЕНКО та зупинив дію рішення ЦВК про встановлення результатів повторного голосування з виборів Президента та обрання Віктора ЯНУКОВИЧА главою держави до закінчення розгляду даної адміністративної справи.

Сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО відкликала з ВАСУ свій позов до Центрвиборчкому. Вона звинуватила колегію суддів у небажанні встановити об’єктивну істину у справі та у формальному підході до розгляду позову.